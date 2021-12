Rituais para o Réveillon: dicas para começar bem o ano de 2022

Com a chegada do Réveillon, as pessoas geralmente se sentem nostálgicas, introspectivas e, ao mesmo tempo, ansiosas para iniciar um novo ciclo, que traz consigo novas chances e oportunidades. Inundados pela sensação de recomeço, é normal que muitos estabeleçam metas, promessas e objetivos para o ano que vai chegar.

No campo mental, o período de ano novo traz esperança e renovação para as pessoas. É o que explica a psicóloga Ianny Luizy. “Quando falamos em réveillon, nós falamos sobre o término de um ciclo e início de outro. Isso traz a sensação de que conseguimos alcançar nossas metas”, comenta.



A psicóloga acrescenta ainda que estabelecer metas são importantes para o ser humano, pois isso traz o sentimento de controle sobre a própria vida. “Em nosso psicológico, metas são importantes para termos a sensação de controle, nos poupando de possíveis ansiedades”, pontua.







Estabelecer metas e objetivos é importante para se ter a sensação de controle sobre a própria vida. (Foto: Reprodução/Pexels)

Além de destacar os objetivos para o ano seguinte, é importante processar toda a energia do período que passou e se preparar não só materialmente, como também espiritualmente para o novo momento. Realizar rituais de limpeza energética, banhos de ervas e faxinas em casa podem ser maneiras de iniciar o ano bem.

Empreendendo no ramo de incensos, cristais, óleos essenciais e produtos relacionados à espiritualidade com a loja ‘Amarzen’, a produtora cultural Joana D’arc Pires e a aromaterapeuta Valéria Mont lembram que se livrar do que é velho e abrir espaço para o novo é necessário para iniciar 2022 de forma próspera.



Joana e Valéria empreendem com a loja 'Amarzen', voltada para produtos relacionados à espiritualidade. (Foto: Reprodução/Amarzen)

“Devemos esvaziar aquilo que está cheio, pois é hora de abrir espaço para o novo! Sendo assim, orientamos que as pessoas façam uma limpa em suas vidas. É muito importante fazer uma faxina geral no campo físico, mental, espiritual e energético”, explicam.

Para elas, o final do ano é um bom período para rever, por exemplo, suas redes sociais e observar o que soma e o que te atrasa. Além disso, jogar no lixo papéis velhos, objetos quebrados e doar tudo aquilo que não serve mais também é uma boa opção de ritual.

As empreendedoras acreditam que existem infinitas possibilidades de rituais e que cada pessoa é única. “É importante fazer rituais que façam sentido para você. Ter um cantinho que seja só seu, onde você pode acender uma vela e montar um altar da prosperidade”, enfatizam.

Por fim, Joana e Valéria ressaltam que ser grato à vida e praticar a gratidão diariamente é uma das ações mais importantes para iniciar o novo ano. “Você pode praticar o “ritual da gratidão” com as compras, por exemplo. Tudo que você comprar, você agradece”.



Utilizar óleos essenciais e o poder dos cristais também está entre os rituais para fim de ano. (Foto: Reprodução/Amarzen)

Confira alguns rituais para o Ano Novo

Faça uma limpeza geral na casa. Utilize incensos, Palo santo ou Sálvia branca para uma limpeza energética;

Escreva uma carta citando tudo aquilo que você quer tirar da sua vida;

Se permitia ter um cantinho ”zen”, onde você possa meditar, agradecer e buscar a paz;





Espalhe amuletos pela casa, como cristais ou símbolos religiosos que você se identifique;

Proteja seu campo áurico: tome banho de ervas e sal grosso;

Escreva uma carta com seus desejos e metas;

Utilize ervas e especiarias, como louro, canela em pau, cravo, semente de girassol.

