Rio Parnaíba atinge cota de alerta em Teresina

O nível do Rio Parnaíba continua a subir em Teresina. Na Capital, o nível atual do rio Parnaíba é de 5,60 m, já em cota de alerta, sendo prevista uma elevação do nível de 14 cm, para algo em torno da cota de 5,74 m, nas próximas 8 horas. As informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) na manhã desta quarta-feira (05). Apesar do avanço das águas, o nível do Velho Monge ainda está longe de atingir a cota de inundação, que é aos 6,87 m.

Ainda na capital, a cota atual do rio Poti continua dentro da normalidade. Segundo as medições aferidas na Fazenda Cantinho, na zona Rural de Teresina, o nível está em 4,07 m, devendo manter se estável nas próximas 10 horas.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Já na cidade de Floriano, o nível do rio está diminuindo. Após atingir a cota de inundação na noite da última segunda-feira (03) e deixar famílias desabrigadas, a cota atual do rio atingiu nesta quarta-feira (05) os 8,14 m, sendo previsto que o nível continue reduzindo nas próximas 8 horas para valores próximo a 8,12 m, caso não ocorram grandes precipitações no intervalo da previsão.

A cota de inundação na cidade é definida em 8,98 m, indicando que, no momento, segundo as previsões, não há risco imediato de inundação. Apesar disso, o CPRM alerta para a necessidade de acompanhamento permanente da evolução dos níveis e a manutenção de equipes de prontidão por parte da Defesa Civil para eventuais ações de remediações no curto prazo caso as condições hidrológicas se agravem.

Com relação à Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba é de 4,81 m, devendo aumentar para valores próximos a 4,88 m nas próximas 12 h, ficando acima da cota de atenção de 88 cm.

Já os rios Marataoan em Barras e Longá em Esperantina apresentam-se em condições normais que serão mantidas nas próximas horas.

