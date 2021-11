Governo aposta em obras de revitalização na Potycabana para atrair público

O trabalho de revitalização da iluminação do Parque Potycabana, em Teresina, entrou em fase de conclusão. A medida que integra um o conjunto de obras que são realizadas no local busca garantir a segurança e permitir a continuidade das atividades do parque, que registrou um esvaziamento de público nos últimos anos.

De acordo com a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), espaço de lazer recebe nova pintura, reformas em quadras esportivas, recuperação de muretas e alambrados e a nova iluminação. A pasta responsável pelo espaço garante que 45% das obras previstas já estão concluídas.

“Com melhorias na iluminação e nos equipamentos, as práticas esportivas nas quadras, campos Society, pista de caminhada e corrida, como atividade física e diversas outras atividades de lazer que lá podem ser proporcionadas, serão bem mais aproveitadas com a revitalização. A reforma tem a previsão de ser finalizada até fevereiro de 2022”, explicou o presidente da Fundespi, Clemilton Queiroz.

A fundação que a pista de skate foi totalmente revitalizada, com polimento das áreas, as quadras de tênis, vôlei e badminton foram todas revitalizadas. O restaurante também foi reformado na área externa. A pista de caminhada e ciclismo passa por reforma, com revitalização do asfalto e sinalização, além da parte de calçamento, bancos e quiosques que estão sendo reformados.

