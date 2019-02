Resultado da 1ª etapa do concurso da Guarda Municipal sai nesta terça (5)

O resultado da primeira etapa do concurso da Guarda Civil Municipal de Teresina está previsto para ser divulgado nesta terça-feira (05), no site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NucepeP. O exame foi aplicado no último domingo (27) e visa ao preenchimento de 75 vagas diretas e mais 400 vagas para cadastro de reserva.

Além da primeira etapa, que consistiu na aplicação das provas escrita objetiva e dissertativa, os candidatos classificados passarão por mais quatro etapas: avaliação médica e odontológica, exame de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. O resultado final do concurso está previsto para sair até dia 02 de agosto.

“Queremos, com esse novo concurso, fortalecer a Guarda Municipal de Teresina, que é uma instituição nova, mas que já tem sua importância e representatividade para a segurança dos espaços públicos de nossa cidade”, afirma Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Os candidatos podem conferir informações sobre as outras etapas do concurso no site do Nucepe, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas de Teresina (Semcaspi) e da Prefeitura de Teresina.

Da redação