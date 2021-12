Reservas em buffets crescem no fim de ano: “não tenho vagas desde outubro”

As festas de final de ano estão chegando e muitas famílias e empresas já se organizam para realizar as confraternizações. Para atender a tantos pedidos, os buffets iniciaram com os planejamentos ainda no mês de outubro. Faltando pouco mais de 15 dias para o Natal, muitos estabelecimentos já estão com todas as vagas preenchidas.

Para a aposentada e dona de um buffet, Nasilda Maria da Conceição, este é um ótimo momento, tanto para a economia, que impulsiona os empreendimentos, como para a população, que terá uma confraternização agradável com familiares e amigos. Trabalhando no ramo de alimentação há 35 anos, Nasilda conta que todas as vagas disponíveis para o final do ano já foram preenchidas.



(Foto: Reprodução/Divulgação)

“Muitas pessoas já ligaram para reservar uma vaga com medo de acabar e não ter como pedir mais próximo da data. Têm muitas famílias que preferem fazer a ceia em casa, porque ainda têm medo da pandemia, ou porque não querem ter o trabalho de preparar. Assim, todos os dias estão lotados, tanto para Natal como para Ano Novo. Tenho só algumas vagas para durante a semana, para confraternizações de empresas”, conta.



A microempreendedora lembra que, durante a semana, comumente são realizadas confraternizações de empresas; já as festas em família acontecem mais aos finais de semana. Mas, independente de quem se reúna, alguns pratos não podem faltar na ceia, como o tradicional peru. E claro que não podemos esquecer o filé, as massas e a pururuca. Além das saladas, arroz primavera, com castanhas ou brócolis, e sobremesas. Em geral, as empresas têm optado por fazer brunch e coquetel para seus colaboradores.



Ceia pronta é opção prática e barata

Quem não abre mão de uma boa ceia nas festas de final de ano, mas não quer ter trabalho preparando, a dica é encomendar com um chef ou buffet. Com diversas opções de pratos, o difícil é escolher o que mais agrada ao seu paladar. Para atender todos os gostos, Nasilda Maria da Conceição conta que, para este ano, montou um cardápio especial, composto por duas opções de carnes, dois tipos de arroz, uma salada, uma massa e uma sobremesa.



A ceia pode ser feita a partir de 10 pessoas e é cobrado um valor de R$55 (por cabeça). Entretanto, por ser uma época bastante movimentada e com muitas entregas, a microempreendedora explica que não é possível fazer a entrega na casa do cliente, assim, a recomendação é de que ele vá fazer a retirada.



“O cliente leva os pratos na minha louça, tudo bonito, só no ponto de colocar na mesa. Outra vantagem é essa, que eu disponibilizo tudo para a decoração, como toalha de mesa, copos, pratos e talheres. O cliente faz o pagamento de uma taxa, que eu devolvo quando ele me entrega tudo novamente. É uma forma de me resguardar de possíveis danos”, destaca.



Restaurantes esperam crescimento de 70%

Muitas empresas já estão organizando suas confraternizações de final de ano e, para atender a tantas demandas, alguns restaurantes já abriram suas agendas para reservas, tanto para as festividades natalinas como de ano novo. O empresário e proprietário de uma churrascaria, Ismael Bastos, conta que algumas famílias e empresas já estão entrando em contato para tirar dúvidas e garantir uma data.



“Empresas e famílias estão entrando em contato, pedindo orçamento e comparando preços, analisando a comodidade com relação ao estacionamento, horário de funcionamento, formas de pagamento. E tem uma modalidade nova surgindo, que são as confraternizações de grupos de mensagens instantâneas. Isso também tem movimentado o setor de restaurantes, que foi muito afetado pela pandemia nesse mês de dezembro”, diz.



(Foto: Reprodução/Divulgação)



Ismael Bastos conta que, apesar da capacidade limitada, devido ao distanciamento das mesas - medida recomendada pelos órgãos de saúde em virtude da pandemia da Covid-19 - ainda é possível, fazer a reserva para as festividades deste ano. “Sempre há como acomodar esses grupos de famílias e empresas para realizar confraternizações no restaurante”, destaca.



Para o empresário, a expectativa de público este ano é a melhor possível, superando a presença em 2020. Ele atribui o aumento da procura devido ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus, que já tem contemplado praticamente todas as idades. “Em dezembro do ano passado ainda havia um momento de incerteza, com decreto mais rígido por conta da situação sanitária que estávamos passando. Mas atualmente o decreto está mais flexível e esperamos que seja 70% melhor do que ano passado, com relação à reserva e confraternizações”, acrescenta Ismael Bastos.



No dia 24, as famílias costumam se reunir para celebrar a virada para o Natal. Assim, os restaurantes terão uma programação mais leve e com atrações no dia 25. A grande comemoração será durante a virada do ano, que contará com atrações musicais. “Já tem muita procura para reserva de mesa, então, quanto antes garantir essa vaga, melhor, porque o restaurante se programa e o cliente tem a certeza que terá um local para celebrar este dia”, complementa.



Padarias fazem ceias e aproveitam fornos para assar perus

Um dos pratos mais tradicionais do Natal, sem dúvida, é o peru. Porém, por ser uma ave muito grande, nem sempre é possível assá-la em um forno convencional. É aí que entram as padarias. Com seus fornos industriais, as panificadoras oferecem o serviço de assar perus com preços bastante acessíveis para o consumidor.



Sabrina Alencar, gerente de uma padaria que oferece este serviço, conta que muitos clientes costumam levar os perus para assar no estabelecimento. Em geral, as famílias compram as aves em supermercado, entregam antecipadamente e recebem o peru na data e horário combinados. O valor cobrado, somente para assar, é de R$60 e a entrega precisa ser feita com antecedência.



“Muitas pessoas já estão nos procurando para tirar dúvidas e agendar uma data. A nossa expectativa é que este ano seja melhor do que em 2020. Quem ainda não agendou, precisa correr e reservar uma data, pois sempre há muitos pedidos nesta época do ano”, conta.



Para quem ainda não comprou o peru, há a opção de comprá-lo assado e decorado. Por R$ 280 é possível levar a ave pronta para consumo. Mas também é possível comprar a ceia completa, com todos os pratos típicos da época, por R$ 499. “É importante lembrar que as reservas, seja para assar o peru, tanto o que o cliente trouxer como o vendido por nós, ou a ceia completa, devem ser feitas até o dia 22 de dezembro”, enfatiza Sabrina Alencar.



