Renascer Teresina reúne jovens e famílias no Ginásio Verdão

O Carnaval dos membros dacomunidade Shalom de Teresina acontece no Ginásio Verdão desde esse domingo (23) e segue até terça (25) com uma programação repleta de religiosidade eamor. O Renascer Teresina reúne ainda a alegria e a descontração de jovens e famílias inteiras numa grande confraternização.

Um desses casos de amor é o da família de Edcarlos Soeiro e Helsinome Rodrigues. Eles se conheceram quando participavam de um dos encontros de Carnaval realizados pela comunidade. Aquele primeiro encontro resultou em casamento há oito anos e a primeira filha Diana Maria, 2 anos. Esse ano a família no Renascer Teresina. É que esse foi primeiro a ano da nova integrante da família, a Maria Helena, 8 meses.

“O que nos traz aqui é alegria que nunca passa. A experiência com Deus que tivemos e esse convite anual nos faz viver um Carnaval diferente, na presença de Deus, com pregação, louvor. É o caminho que estamos ensinando para as nossas filhas. Essa foi nossa escolha e acreditamos que a experiência pessoal delas levará a escolher esse caminho também”, disse Helsimone

Família formada a partir de um retiro da comunidade Shalom (Foto: Otávio Neto / O Dia)

A jovem Isabela Pisa participa do evento e expressa que alegria verdadeira é aquela que Jesus está incluído e fazendo parte. “Vivemos a experiência do ressuscitado e é onde a gente encontra a alegria verdadeira, a alegria plena do Carnaval. E é isso que o Renascer nos oferece, a alegria que não passa”, relata.

Isabela afirma que a verdadeira alegria não passa e está em Jesus (Foto: Otávio Neto / O Dia)

O Renascer 2020 tem como tema “Buscai As Coisas do Alto”. A programação conta com pregações, manifestações de fé, celebrações e muito louvor. Felipe Diniz, coordenador da comunidade Shalom de Teresina, comentou que uma equipe de voluntários é responsável pelo sucesso de mais um encontro.

“O evento é preparado com muita alegria, com muita oração, com muito entusiasmo. O Renascer traz uma nova vida para as pessoas que por aqui passam, então não poderíamos preparar de qualquer modo. Tem todo uma preparação de vários voluntários que se dedicam dois meses antes do evento para que tudo isso”, agradece.

Otávio Neto