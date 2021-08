Reduz para oito o número de UBS’s que atendem Covid-19 em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) fez uma nova redução na quantidade de Unidades Básicas de Saúde (UBS) que atendem a pacientes com síndromes gripais e covid-19. Agora são somente oito postos de saúde recebendo pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus. Esta é a terceira redução feita pelo órgão nas últimas semanas: no início de julho, haviam 17 unidades de saúde atendendo pacientes com síndromes gripais e covid-19 em Teresina.



Vale lembrar que as unidades que deixaram de atender síndromes gripais e covid não vão fechar suas portas. Elas apenas terão seu funcionamento convertido para casos não-covid, ou seja, atendimentos de rotina e consultas gerais. [E importante ressaltar que, conforme explicou a FMS, essa redução é feita conforme a análise da demanda por atendimento em determinadas regiões de Teresina.



“Essa divisão de atendimento feita nas unidades é uma estratégia que contribui para diminuir aglomerações e evitar que pacientes suspeitos de infecção pelo coronavírus tenham contato com outros sem sintomas”, explica Nádia Spindola, coordenadora de Ações Estratégicas da FMS. Ela acrescenta que nas UBS de covid e síndromes gripais, o paciente é colocado em local separado, preferencialmente arejado.

Uma das estatísticas que colaborou para esta redução na quantidade de UBS atendendo síndromes gripais foi justamente os casos e óbitos por covid-19 que, nesta última semana, tiveram os menores registros já feitos em 2021. Isso, segundo os especialistas, denota sinais de desaceleração da pandemia em Teresina, mas não significa que a situação está de fato controlada.

A queda na média móvel de casos de covid-19 na capital na última semana foi de 21% e os óbitos caíram 7%. Entre o público que já recebeu as duas doses das vacinas contra o coronavírus, a taxa de letalidade da doença caiu significativamente.

Veja abaixo quais são as UBS que estão atendendo covid-19 em Teresina:

Zona Norte:

UBS Real Copagre

UBS Santa Maria da Codipi

Zona Leste

UBS Planalto Uruguai

UBS Cidade Jardim

Zona Sul

UBS Parque Piauí

UBS Monte Castelo

UBS Vila Irmã Dulce

Zona Sudeste

UBS Gurupi

As outras 84 UBS’s estão atendendo as demandas de saúde regulares da Atenção Básica. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem para atender pessoas com problemas de saúde que não sejam síndromes gripais. Também são oferecidos coleta de exame, retirada de pontos, curativos, trocas de sonda e entrega de medicamentos.

