UBS's em Teresina funcionam com déficit de 10% no número de médicos

A Rede Municipal de Saúde de Teresina, responsável pelas Unidades Básicas de Saúde, funciona atualmente com um déficit de 10% no número de médicos. Dos 265 postos profissionais nos quadros da atenção básica à saúde, apenas 240 estão ocupados e prestando atendimento, segundo informações da FMS (Fundação Municipal de Saúde).



O déficit na quantidade de profissionais atendendo nas 90 unidades básicas da Capital foi vivenciado hoje pela técnica em edificações, Karliene Flores. Ela procurou atendimento pediátrico para o filho na UBS do Monte Castelo e não conseguiu fazer a consulta porque o único profissional de plantão no local encontrava-se ausente.

O problema, de acordo com ela, não é novo. “Já aconteceu com outras três mães que vieram atrás de atendimento. No meu caso foi a primeira vez, mas os relatos de falta de médico aqui são recorrentes”, afirma. Karliene foi informada no hospital que o médico plantonista teria se retirado para fazer um treinamento e que não havia ninguém que pudesse substituí-lo.

Procurada, a Fundação Municipal de Saúde informou que a ausência do profissional se deu por motivos pessoais e que, seguindo recomendação do Ministério Público Estadual, nenhuma substituição de profissional de saúde pode ser feita por outro meio que não o concurso ou seleção pública. A Fundação, portanto, tem que abrir edital para suprir a ausência de médicos atuando na rede pública.

As consultas marcadas para hoje na UBS do Monte Castelo tiveram que ser remarcadas para a próxima semana. “Vamos ver se vai dar certo, porque já é o terceiro hospital que eu vou em busca de atendimento para o meu filho e sempre me mandam para outra unidade, ou porque não tem a especialidade que eu procuro, ou porque falta pessoa para atender”, finaliza Karliene.

Maria Clara Estrêla