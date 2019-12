Rede Feminina realiza bazar para custear despesas da entidade

O Bazar de Natal da Rede tem como objetivo dar continuidade aos projetos desenvolvidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), que busca propiciar conforto e um tratamento adequado aos pacientes diagnosticados com câncer. A programação acontece nos dia 10, 11 e 12 de dezembro das 8h30 às 16h, na Sala Fantasia, localizada no Hospital São Marcos. Toda a renda obtida no bazar será destinada para custear as despesas das ações realizadas pela entidade.



Nesse mês de dezembro, todas as verbas angariadas no bazar serão destinadas para as ações e confraternizações de final de ano dos pacientes assistidos pela RFCC-PI, conforme explica Gracinha Andrade, vice-presidente da instituição. "O Bazar de Natal da Rede é feito anualmente para arrecadarmos fundos para realizarmos as comemorações do natal dos pacientes, onde toda renda é revestida para essas ações natalinas. No nosso bazar recolhemos peças o ano inteiro através de doações de amigos, parentes e lojas. Todas as voluntárias se envolvem em arrecadar bijuterias, roupas e sapatos novos e seminovas, tem peças para todos os gostos," disse.

É por meio de doações que a RFCC-PI mantém todos seus projetos de assistência ao paciente oncológico, por isso a importância do bazar. Todos os itens que serão vendidos foram arrecadados através de doações e agora serão revendidos por um preço acessível, dando continuidade a essa corrente solidária. "É hora de nos juntamos e unirmos para fazer esse natal bem bonito para nossos pacientes. Nós convidamos a sociedade e as pessoas que ainda não fizeram suas doações que doem suas peças para serem revendidas, ou passem no bazar para adquirir algum item e realizar uma boa ação," finaliza a vice-presidente da RFCC-PI.