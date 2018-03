Recém-nascido tem atendimento negado em hospitais de Teresina

Uma família enfrentou dificuldades para conseguir atendimento para um recém-nascido na última quinta-feira (15) em Teresina. Segundo relato do pai da criança, Evandro Flores, o percurso começou pela manhã, quando eles foram para o Hospital do Monte de Castelo, na zona sul, onde foram informados que não poderiam ser atendidos por que o bebê ainda não tinha completado 30 dias de nascido.

Hospital do Monte Castelo. (Foto: Reprodução)

"A gente brigou para ela (a médica) ao menos examinar o peito dele, para ver se não era gripe e ela disse que não podia fazer nada", relatou o pai. Após a negativa, os pais foram encaminhados para a Maternidade Dona Evangelina Rosa e lá também não foram atendidos.

O pai da criança relata que na maternidade uma enfermeira alegou que o pediatra não poderia atender. "Ela disse que não tinha pediatra e que eles não podiam atender por que o médico pediatra era só para ficar na sala de parto, depois de muita luta ela ligou e o pediatra disse que tinha dois partos e que se a gente quisesse que esperasse ele terminar as duas cesárias para depois ele vir atender", conta Evandro.

Maternidade Dona Evangelina Rosa. (Foto: Arquivo O Dia)

Depois de ter o atendimento negado em dois hospitais, os pais então seguiram para o Hospital do Satélite, na zona Leste da capital, onde a criança foi finalmente atendida durante a noite.

A reportagem do ODIA tentou entrar em contato com a assessoria da Maternidade Dona Evangelina Rosa, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Já a Fundação Municipal de Saúde informou que para dar um parecer teria que ter as informações pessoais do paciente.





Nathalia AmaralLucas Albano