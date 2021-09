Reabre hoje (02) agendamento para população de 26 e 27 anos de Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibiliza novo agendamento para a população de 26 e 27 anos de idade. As vagas serão abertas hoje (02), a partir das 18h, pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.



Desta vez, as vagas serão ofertadas para domingo (06). A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Emanuelle Dias, esclarece que o agendamento tem por objetivo evitar aglomerações e os locais são escolhidos de acordo com a capacidade logística e de pessoal de cada ponto, procurando atender o maior número possível de teresinenses.





Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!