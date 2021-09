Queimada interdita avenida e assusta motoristas na zona Norte de Teresina

Quem reside na região conta que, todos os anos, é ateado fogo nos pastos para baixar a vegetação, porém, essa queimada é feita de maneira descontrolada. Desta vez, as chamas e a fumaça assustaram quem passava pelo local devido à dimensão.



Em um trecho da via, os condutores chegam a parar os veículos, pois a passagem fica impossibilitada devido à fumaça, que compromete a visibilidade dos motoristas. Alguns motociclistas e até ciclistas se arriscam a passar pela nuvem de fumaça, outros tentando retornar em busca de uma via de acesso.







Diversos focos de queimadas são identificados no vídeo, inclusive com labaredas próximas da avenida.



A equipe de reportagem do PortalODIA.com tentou contato com a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí para saber se as chamas haviam sido controladas, mas, até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.