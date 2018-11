Devido a oscilações de energia elétrica ocorridas no final da manhã desta quarta-feira (21), cerca de 80% do abastecimento de água foi comprometido em Teresina. Segundo informações da concessionária Águas de Teresina, as quedas de energia afetaram o funcionamento da Estação de Tratamento de Água – Sul (ETA-Sul), responsável pelo abastecimento da zona Sul, Sudeste, Centro e grande parte da zona Norte da capital.

Queda de energia afeta abastecimento de água em 80% da capital. (Foto: Arquivo O Dia)



Com a queda de energia, a operação na ETA-Sul está temporariamente interrompida e ainda não há previsão para retorno. De acordo com a concessionária, quando o fornecimento de energia é suspenso, mesmo que por pouco tempo, a operação de produção e distribuição de água é interrompida e leva um tempo para ser restabelecida.

Ainda de acordo com o órgão, a energia já foi restabelecida na região e equipes estão no local trabalhando para restabelecer a operação no menor tempo possível. Para evitar contratempos, a Águas de Teresina orienta que a população faça o uso racional da água durante o período.

A Águas de Teresina comunica que está à disposição da população e os casos emergenciais devem ser comunicados através do 0800 223 2000; 115 e Whatsapp (98124-3199).

A reportagem do O DIA entrou em contato com a Cepisa Equatorial Energia que informou que estão sendo apuradas as causas que levaram às oscilações de energia na região da ETA/Sul.

Nathalia Amaral