Quatro presos fogem de penitenciária durante a madrugada em Teresina

Quatro detentos fugiram da Penitenciária Irmão Guido e Major Cesár em Teresina, na madrugada desta segunda-feira (07).



Os presos que fugiram do presídio Irmão Guido foram identificados como Mizael da Conceição Silva Barbosa e Madson Pereira da Costa. A Secretaria de Segurança (Sejus) emitiu uma nota informando que Madson foi capturado no início da tarde de hoje, na localidade do São Vicente. Os demais continuam foragidos.

Segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), o baixo número de servidores teria facilitado a fuga. Ainda de acordo com o sindicato, a ocorrência só foi registrada na manhã desta segunda-feira (07).

Ainda segundo informações do Simpoljuspi, os dois homens que fugiram da Irmão Guido ajudavam na cozinha e na limpeza do local. Eles são acusados de latrocínio.

Em relação aos presos que fugiram da Major César, as primeiras informações indiciam que eles teriam pulado o arrame da penitenciária.

Agentes da polícia trabalham desde o último sábado (6) na tentativa de localizar os fugitivos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia