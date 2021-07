Público de 40 anos ou mais pode se vacinar hoje em Teresina na modalidade drive-thru

A Fundação Municipal de Saúde (FMS)está realizando nesta sexta (30) drive thru para vacinar contra a covid-19 pessoas com 40 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. No drive estão também sendo vacinados com a segunda dose da AstraZeneca para quem tem especificado na carteira de vacinação a dose até 02/08. O funcionamento dos pontos de vacinação é das 9h às 17h.



A coordenadora da campanha de vacinação, Emanuelle Dias, informa sobre o atendimento desta sexta (30). “Estamos vacinando as pessoas com 40 anos e mais, que por algum motivo deixaram de receber a primeira dose, e solicitamos que essas pessoas compareçam hoje (30 para receberem a vacina.Também deve ir aquelas pessoas que tem na carteira de vacinação a data da segunda dose até 02 de agosto”, esclarece.



Foto: O Dia

Confira os locais de vacinação

Astrazeneca - Segunda dose até dia 02/08

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Adufpi

Terminal Zoobotânico

CEU Norte - Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

Para quem vai receber a segunda dose deve apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de endereço no município de Teresina e o cartão de vacina para comprovar a primeira dose e a data do agendamento dessa segunda dose.

Quem vai tomar a primeira dose deve apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de endereço no município de Teresina.

Compartilhar no

Fundação Municipal de Saúde de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!