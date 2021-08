Ao tentar desviar de moto, veículo colide em poste na zona norte de Teresina

Na manhã desta segunda-feira (09), um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta chamou a atenção de quem passava pela Avenida Marechal Castelo Branco, na zona norte de Teresina. O condutor do carro tentou desviar de um motoqueiro, quando perdeu o controle e bateu em um poste.

Ao PortalODia, testemunhas contam que o homem que conduzia o veículo se chama Patrick e é um vendedor de frutas ambulante. Uma pessoa que trabalha com ele e foi até o local afirma que Patrick deveria estar em alta velocidade para que o acidente tomasse essa proporção.



Pessoas presentes no local afirmam ainda que Patrick não conseguiu frear durante um sinal fechado e, para não colidir com o veículo, ele desviou e colidiu no poste.



“O carro é velho, mas ele vinha rápido. Se tivesse dirigindo com 50km por hora não teria acontecido um acidente dessa prorpoção”, afirma a testemunha.



O condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), alegando dores no peito. Nenhuma pessoa ficou ferida e o motociclista envolvido no acidente também foi encaminhado ao hospital e passa bem.

