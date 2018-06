Prolongamento da Avenida Cajuína é liberado e trânsito sofre alterações

Com a abertura do tráfego no prolongamento da Avenida Cajuína, que passa a ser cha­mado de Avenida Padre Hum­berto Pietrogrande, na zona sudeste da capital, no dia 1º de junho, serão implementadas mudanças no trânsito da re­gião, a exemplo da conversão à esquerda na saída da ponte Wall Ferraz.

A partir de agora, o condu­tor que vem dos shoppings ou está saindo da ponte Wall Ferraz deve entrar na nova Av. Padre Humberto e fazer o re­torno que existe mais adiante. “Esse retorno é livre, é cana­lizado, você nem tem que pa­rar. Você vai aumentar o seu percurso, mas vai aumentar o ganho em tempo. Antes se perdia muito tempo parado no semáforo. [Com as mudan­ças] você ganha em rapidez”, explica o supervisor geral de operações de trânsito Torqua­to Neto.

Os veículos que estiverem em deslocamento na Av. Higi­no Cunha e desejarem acessar à esquerda, em direção aos shoppings deverão fazer o re­torno na nova via, a Av. Padre Humberto Pietrogrande (pro­longamento da Av. Cajuína). Quem estiver na Av. Cajuína e quiser acessar a Av. dos Ipês também deverá fazer o retor­no na Av. Padre Humberto Pietrogrande.



Os motoristas terão ganho de tempo com as mudanças no trajeto, segundo a supervisão de trânsito (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Como as mudanças são significativas no trânsito, os agentes vão permanecer [no local] durante umas duas se­manas para orientar o trânsito. No momento, a gente entende que era um hábito do teresi­nense logo ao sair da ponte virar à esquerda para acessar a Cajuína, o semáforo permitia isso. Hoje em dia ele não per­mite mais”, destaca.

O supervisor Torquato Neto explica que até a segunda-fei­ra (4), a saída da Ponte Wall Ferraz no sentido para Av. dos Ipês estará fechado, de modo que os condutores de veículos acessem o prolongamento da Av. Cajuína e façam o retorno de volta. A medida é uma ação educativa da Superintendên­cia Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) para que os motoristas entrem na nova avenida e conheçam a nova dinâmica do trânsito no local.

A ação foi tomada também para evitar acidentes. “Essa é a maneira mais pedagógica para que o pessoal conheça a nova avenida e saiba que mais a frente tem um retorno. Com isso vamos evitar acidentes de um possível desavisado”, diz. A partir de terça (5), a saída estará aberta normalmente.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia