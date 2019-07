Projeto traz diversão e atividades desportivas para Potycabana

A programação para curtir as férias na Capital está repleta de diversão e atividades desportivas. O Parque Potycabana, por exemplo, recebe neste fim de semana o projeto "Piauí: Férias de Norte a Sul". O evento, que segue até domingo (14), reúne torneiros em modalidades como futevôlei, handebol de areia, vôlei de areia, patins, tênis de mesa e badminton.

Segundo o presidente da Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), Clemilton Queiroz, o evento conta ainda com entrega de medalhas, troféus e premiação em dinheiro. A programação ocorrerá durante todo o mês de julhoe incluirá as cidades de Amarante e Luís Correia.

Parque Potycabana (Foto: ODIA)

“Essa proposta do Governo do Estado, através da Fundespi e da Coordenadoria de Comunicação, é em resposta aos anseios dos nossos desportistas, atletas e jovens. É um verdadeiro resgate do lazer no período de férias para a nossa Capital, a nossa querida Amarante e Luís Correia”, afirmou.

De acordo com Júnior Macêdo, diretor de Desporto da Fundação, as parcerias para o evento são fundamentais para trazer algo diferenciado ao público. “Nossos participantes contarão também com atendimentos da Sasc [Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos] com embelezamento e manicure; Sesapi [Secretaria de Estado da Saúde] com trabalho de prevenção às DSTs; Cendrogas [Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas] com prevenção por meio da distribuição de material informativo; Cojuv [Coordenadoria da Juventude] com teatro, hip-hop; além da Secretaria de Segurança, com o Centro Integrado de Segurança", explica.

Próximas cidades

O projeto "Piauí Férias de Norte a Sul": chegará em Amarante no dia 19 de julho e ficará até o dia 21, na praia do Rio Parnaíba. Já em Luís Correia, a programação ocorrerá entre os dias 26 e 28.

Virgiane PassosSandy Swamy