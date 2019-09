O Projeto Toucar mostra que a empatia pode transformar o coração das pessoas. Todos os dias a Oncomédica recebe mechas de cabelos de quem fica sabendo da iniciativa. O que mais impressiona é que não se trata apenas de doações feitas por ex-pacientes ou familiares, mas por pessoas que não tiveram, muitas vezes, nenhuma vivência com pacientes oncológicos, que souberam do projeto por outros meios.

“Recebemos doações diariamente. As pessoas sabem do projeto principalmente pela TV corporativa do Grupo Med Imagem, mas também pelas redes sociais e por matérias dos nossos sites. O interessante é que tem mulheres que doam mais de uma vez, esperam o cabelo crescer e doam de novo”, frisa a assistente social, Lidiane Ribeiro.

Projeto Toucar recebe carinho em forma de doações de cabelos. (Foto: Divulgação)



A assistente social explica ainda que as dúvidas mais frequentes são sobre aplicação de química no cabelo. “Eu sempre explico que não tem problema. Pode ser cabelo com selagem, luzes, pintado, não importa. Pode ser liso ou ondulado, a única limitação é o comprimento, precisa ter no mínimo 15 centímetros", informa Lidiane.

Perucas, toucas e turbantes

Além da confecção de perucas, o projeto Toucar trabalha com lenços e turbantes. No caso das perucas, depois de prontas, elas são doadas gratuitamente para as pacientes da clínica, enquanto durar o tratamento.

No caso dos lenços e turbantes, eles são doados também gratuitamente, mas de forma permanente para as pacientes da Oncomédica. O projeto recebe ainda doação de tecidos.

Quem quiser contribuir para o Toucar, é só entrar em contato com a clínica pelo (86) 3216-1122. O projeto funciona no 2º andar da clínica.