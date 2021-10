Projeto reduz 1h da carga horária de agentes de endemias durante o BR-O-BRÓ

Um Indicativo de Projeto de Lei propõe reduzir em 1hora da carga horária de agentes de combate às endemias durante o período conhecido no Piauí como BR-O-BRÓ. A proposta é da vereadora e protetora de animais Thanandra Sarapatinhas.

Caso a proposta venha a ser aprovada, os servidores poderão optar cumprir carga horária de trabalho das 7h às 13h, sem prejuízo a remuneração, vale transporte ou acréscimos.

De acordo com a vereadora Thanandra, essa foi uma demanda de funcionários do Centro de Zoonoses de Teresina. Os profissionais argumentaram que por realizarem uma atividade desenvolvida essencialmente nas ruas, sofrem bastante com a alta temperatura característica dos meses de setembro, outubro e novembro.





Foto: Ascom/ FMS

A vereadora ainda argumentou que a exposição a irradiação solar por longos períodos podem causar danos à saúde dos funcionários ao longo dos anos, como o câncer de pele.

“Os agentes de endemias que trabalham nas ruas reclamam que durante o BR-O-BRÓ, por conta do Sol, é muito quente e entendem que diminuindo 1h da carga horária de trabalho não prejudicará a realização das atividades deles. Então, protocolei essa proposta visando atender essa demanda deles”, explicou.

A proposição está tramitando na Câmara e ainda deverá passar pela sanção do prefeito de Teresina Dr. Pessoa (MDB) para ser efetivada.

