Projeto Bate Volta incentiva turismo próximo à capital para passeios de curta duração

No Piauí, muitos trechos ainda são desconhecidos ou pouco explorados pelos potenciais turistas, inclusive os que moram no Piauí. Esse é o caso de opções turísticas próximas à capital, em que os visitantes podem ir e vir no mesmo dia ou mesmo passar o final de semana. É o chamado “bate e volta”, em referência a um trajeto rápido que pode ser feito com tempo e investimento reduzidos.



Com esse intuito, de divulgar e incentivar o turismo “bate volta” no Piauí, surgiu o projeto “Bate e Volta: Trecho Teresina - União”, que vai mapear os atrativos turísticos que ficam entre as cidades de Teresina e União, municípios que estão ligados por um percurso de 56 km.



(Foto: Divulgação)

“Conhecida pelas atrativas cachoeiras, União tem virado a sede de muitos empreendimentos na área turística, incentivando o ecoturismo e a prática de esportes. Uma das cidades mais próximas da capital piauiense, União se configura como um típico exemplo de turismo ‘bate volta’, sendo o primeiro alvo deste projeto”, explica o secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior.



O “Bate e Volta: Trecho Teresina – União” vai mapear os atrativos turísticos que compreendem o percurso entre as cidades de Teresina e União; capacitar guias turísticos para melhor apresentar as potencialidades que estão entre Teresina e União; treinar colaboradores de empreendimentos que atuam no âmbito do incentivo ao turismo em relação a técnicas de atendimento; além de promover um workshop para apresentar o mapeamento turístico da cidade de União, promovendo roda de conversas para mobilizar os empreendedores locais e agentes de turismo.



