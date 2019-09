Projeto “Leia Mulheres” acontece neste sábado em Teresina

O Projeto “Leia Mulheres” debate, neste sábado (28), o livro “Mulheres, Escrita e Feminismo no Piauí”, da professora do curso de História da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), em Picos, Olívia Candeia Lima Rocha. O evento acontece a partir das 16h, na Biblioteca Pública Municipal Abdias Neves, no Centro de Teresina. A entrada é gratuita.



De acordo com a mediadora do evento, Bruna Dayane, o objetivo do projeto é debater livros escritos por mulheres, que são poucos conhecidos fora de nichos intelectuais ou que têm pouca visibilidade no mercado editorial. Os encontros acontecem mensalmente e homens e mulheres podem participar.

Projeto promove o debate de livros escritos por mulheres.

Em Teresina, a escolha das obras é realizada por meio de enquete pública em uma rede social do grupo, a partir de uma relação de livros sugeridos pelos próprios participantes. Após a definição do livro, é escolhida a data e o local para os debates, que são sempre mediados por mulheres.

Sobre a obra escolhida

O livro “Mulheres, Escrita e Feminismo no Piauí (1875-1950)”, de autoria da historiadora piauiense Olívia Candeia Lima Rocha, é uma obra construída a partir de uma pesquisa de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em História do Brasil na Ufpi, e foi publicada pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, como vencedora do concurso Novos Autores, na categoria pesquisa histórica.

A obra trata sobre a invisibilidade da figura feminina como autoras e intelectuais no Estado, além de ressaltar a apropriação feminina da palavra escrita e publicada como uma forma de feminismo, que permitiu às mulheres reivindicarem novos direitos e lugares sociais para o sexo feminino.

Projeto “Leia Mulheres”

O “Leia Mulheres” atua como um Clube de Leitura, que fomenta a discussão de obras de autoria feminina. O projeto é um movimento social sem fins lucrativos e que tem ganhado visibilidade nas redes sociais, jornais e sites sobre ligados à literatura.

A iniciativa realiza um encontro mensal, onde são discutidos diversos tempos associado à ótica feminina, tais como gênero, feminismo, racismo, ser mulher na sociedade contemporânea, dentre outros.

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia