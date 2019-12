Programação de Natal em Teresina inclui opções para toda família

As comemorações do período natalino trazem para os teresinenses uma vasta programação este ano, que inclui apresentações artísticas, musicais e muitas luzes para encantar e tornar esta data ainda mais especial.

Com o nome ‘Natal de Sonho e Luz’, o Governo do Estado do Piauí segue com uma programação de Natal até o dia 21 de dezembro. Durante todos os dias serão apresentadas atrações musicais, city tour pelo Centro de Teresina, exposições e muitas outras atividades. O secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo, conta detalhes da programação.

“Na quinta-feira (5), foi um dia especial, pois inauguramos o elevador do Museu do Piauí e o novo sistema de combate a incêndio. Na sexta, abrimos a decoração de Natal do Palácio da Cultura e, na segunda-feira, todo o corredor de Natal. Sempre achamos que faltava algo no Centro de Teresina além do Palácio de Karnak, então viemos discutindo com a CCom um projeto bacana para o Centro, onde faremos um corredor”, explica.

O projeto contemplará a Avenida Antonino Freire, a menor avenida do mundo, decorando alguns prédios e as tradicionais carnaúbas, um dos símbolos piauienses. A decoração irá começar na Igreja São Benedito, cuja fachada servirá para exibição de mapping à noite.

“A Igreja São Benedito ainda não está pronta, mas estamos ajudando na recuperação desse patrimônio, que é tombado, e dentro de 60 dias deve ficar completamente pronta. Tem também a decoração do Palácio de Karnak e as carnaúbas históricas vão receber uma decoração e iluminação especial e alguns casarões históricos desse sítio receberão uma decoração especial. As fachadas foram pintadas, como a casa da Genu Moraes, do Cine Rex, do Seu Cornélio, da Central de Artesanato, entre outras. Todas elas serão iluminadas e nesse corredor, todos os dias, terão atrações culturais com uma banda de música saindo da Igreja São Benedito em cortejo até a Central de Artesanato”, frisa.

Todos os dias, a partir desta segunda-feira (9), um coral de crianças da Escola Dona Gal estará nas janelas do Theatro 4 de Setembro à noite, e na Praça Pedro II haverá uma feira de flores e artesanato. Já na Central de Artesanato Mestre Dezinho, as lojas ficarão abertas até às 22h, e no Clube dos Diários será feito um concurso de Presépios, abrindo no dia 10 e encerrando no dia 6 de janeiro, concluindo com a festa de Reis.

Foto: ASCOM

Fabio Novo enfatiza que a proposta é fazer desse projeto algo permanente, transformando em um produto turístico para que as famílias possam visitar no período natalino. “Queremos fazer a exemplo de outras cidades que já fazem isso e têm uma programação especial, como em Gramado. No próximo ano vai ser maior e mais forte ainda o projeto, pois muitas empresas estão vendo e abraçando o projeto na perspectiva, inclusive, de nos ajudar”, finaliza o secretário de Estado da Cultura.

Papai Noel visitará Parque da Cidadania



Os parques de Teresina também terão uma programação especial durante o mês de dezembro. Quem visitar os parques Lagoa do Mocambinho, Parque Ambiental da Macaúba e o Parque da Cidadania encontrarão, além de uma linda decoração, atrações artísticas.

Foto: ASCOM

No Parque da Cidadania, foi montado um espaço especialmente para receber o Papai Noel, que ficará até o dia 22 para tirar fotos. Além disso, as pessoas que estarão no parque poderão ver projeções de vídeos e música na Estação Ferroviária durante todas as noites de sexta, sábado e domingo de dezembro.

Shopping traz árvore de 15 metros de altura



A decoração do Teresina Shopping já está montada e esperando os visitantes para viver esse momento mágico. A decoração do shopping chega com o tema ‘Presente no seu Natal’. A árvore central tem aproximadamente 15m de altura, enfeites como laços vermelhos com detalhes em dourado, estrelas, galhos de folhas e bolas douradas e vermelhas com textura, lisas e foscas. Ela fica sobre uma caixa de presentes gigante.

FOTO: ASCOM.

Dentro da caixa, um labirinto de espelhos, com piso e teto de LED confundem os visitantes e criam um ambiente divertido e instagramável para compartilhar com os amigos nas redes sociais. Além disso, alguns lounges ficam espalhados pela decoração para atrair quem deseja tirar muitas fotos: uma caixa de presentes para que o visitante possa entrar, bancos em formato de bolas de Natal e um urso de mais de 1,70m de altura para ser abraçado, sentar no colo, entre outras poses criativas.

Para a decoração ficar ainda mais divertida e interativa, tem uma roda gigante, com 7,5m de altura e capacidade para 12 crianças. E para completar a festa, o Papai Noel receberá as crianças em seu trono que estará posicionado dentro de uma enorme caixa de presente. Os horários são de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos das 14h às 20h.





Isabela Lopes, do Jornal O Dia