Programa Passos à Frente deve beneficiar 2 mil pessoas com deficiência em 2019

O Programa Passos à Frente, da Secretária Estadual para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), deve beneficiar 2000 pessoas em mais 100 municípios do Piauí até o final de 2019. O programa visa atender pessoas com deficiência que vivem no interior do Estado facilitando o acesso de equipamentos de locomoçãoortopédicos, como órtese, prótese ou cadeiras de rodas.



De acordo com o Secretário para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, é uma equipe do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) que faz o atendimento no interior e recolhe as medidas das pessoas com deficiência, para em seguida, voltar à Capital para fabricação dos equipamentos. Depois de confeccionados, os aparelhos são devolvidos aos solicitantes de forma itinerante.

Mauro Eduardo fala como funciona o atendimento do Programa Passos à Frente. Foto: Elias Fontenele

“Depois que os equipamentos ortopédicos estão prontos a equipe do CEIR volta no município e faz a entrega deles sem que haja a necessidade de deslocamento das pessoas com deficiência. Iniciamos o projeto em 2016 e já percorremos mais de 100 municípios do Piauí”, explicou.

Mauro Eduardo durante O Dia News 1ª Edição. Foto: Elias Fontenele.

Mauro conta que a meta para 2019 é que o programa atenda mais de 2000 pessoas. Desde de sua implantação, já foram 11 mil pessoas com deficiência beneficiadas no Piauí.

“Em 2019 já atendemos 1374 e a meta até o final do é 2000 pessoas. Até o final da gestão do governador pretendemos chegar aos 234 municípios sem que nenhuma pessoa com deficiência possa, por exemplo, deixar de ir à escola por falta de uma cadeira de rodas ou deixar de visitar um amigo por um problema de locomoção”, disse.

O secretário afirmou que Dados do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE) mostram que 28% da população do Piauí possui algum tipo de deficiência e, que por essa razão, políticas públicas para a comunidade são tão importantes. Ainda segundo ele, uma nova pesquisa encomendada pelo órgão em 2019 deve revelar o número de pessoas autista por residência no Piauí.

Acesso aos equipamentos ortopédicos

Para ter acesso ao benefício, os residentes no interior do Piauí devem solicitar um atestado médico, além de possuir cartão do Sistema Único de Saúde (Sus), comprovante de endereço e cópias dos documentos pessoais de identificação. Se a documentação estiver completa, o solicitante deve encaminha-se a Secretaria de Saúde do município para validação dos documentos. O mesmo acontece para solicitantes em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia