Programa 100% Forró ganha estreia na grade da ODIA TV

O público fã de forró terá um motivo a mais para acompanhar a programação da ODIA TV, filiada Rede TV no Piauí. Estreia na próxima sexta-feira, dia 8 de fevereiro, o programa 100% Forró, sob o comando de Eudes Ribeiro. A atração, voltada para a cena musical regional, passa a integrar a grade de entretenimento da emissora, que vem sendo expandida nos últimos meses.

Segundo a diretora de jornalismo da ODIA TV, Karliete Nunes, depois da estreia da revista eletrônica Melhor de Tudo, o programa 100% Forró é mais um passo dado no plano de expansão das atrações voltadas para o entretenimento ao qual a emissora vem seguindo. A filiada a Rede TV no Piauí está no ar desde maio do ano passado, estreando com uma grade jornalística local transmitida ao longo do dia.

“Estamos fortalecendo o entretenimento da emissora trazendo um programa mais popular que já foi testado. É um programa que já tem 13 anos e que já passou por algumas emissoras, mas as pessoas que forem assistir o 100% Forró na ODIA TV vão perceber o diferencial. Estamos dando um toque diferente ao programa, com um cenário novo, com uma proposta totalmente diferente do que já foi feito até agora e, principalmente, fortalecendo e incentivando as bandas locais, que é uma preocupação nossa”, pontua.



Eudes Ribeiro comanda a mais nova atração da ODIA TV - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O apresentador Eudes Ribeiro explica que, depois de 13 anos com o programa se mantendo na televisão piauiense, é preciso continuar uma constante transformação. Por isso, o 100% Forró, na ODIA TV, trará um formato inovador e com novas ideias. Ele conta ainda que junto ao programa na TV, também estreia um espaço diário dedicado ao forró na FM ODIA, onde a música também será a principal pauta.

“A ideia de vir para o Sistema O Dia de comunicação, como o nome já diz, é para somar a TV, rádio, jornal e portal. No programa para a TV vamos continuar abrindo espaço para as bandas do Piauí, como uma vitrine para o cenário musical e, principalmente, descobrir novos talentos. Junto à rádio, teremos um espaço diário onde vamos fomentar o programa da TV. Será um programa de segunda a sexta, das 16h às 18h na FM ODIA”, detalha.

Para o apresentador a ideia é que o projeto crie mais espaço para os debates sobre o forró, além de oportunizar ainda mais a movimentação desse segmento musical. “Vamos mostrar eventos e bandas que estão com pouco espaço nas FMs comerciais. Bandas que tem seu espaço no Piauí, mas que estão de fora porque as rádios comerciais estão focadas para o forronejo, que está certo em tocar, mas precisamos de uma mistura”, acrescenta.

O programa 100% Forró estreia na ODIA TV na sexta-feira (08), a partir das 19h30. Na FM ODIA, na frequência 92,7, o programa estreia na segunda-feira (11), sempre das 16h às 18h.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia