Professores e alunos pedem melhorias em escola no Promorar

A manifestação iniciou em frente ao Centro de Ensino de Tempo Integral (CETI) Solange Viana, localizado no bairro Promorar, onde seguiram pela avenida Ulysses Guimarães. A comunidade reivindica que seja feita reforma na unidade escolar, como explica o professor Leonardo Moura.

"Não temos banheiros de qualidade, os refeitórios estão em condições deploráveis, as salas de aula não são climatizadas o que interfere na qualidade do ensino em Tempo Integral, a estrutura da escola é precária”, relata.

Fotos: Reprodução/Whatsapp





O objetivo da manifestação é sensibilizar o poder público sobre a situação da escola, assim, nesta terça-feira, 04, pais, alunos e docentes se reúnem novamente para outro protesto pelo bairro Promorar.

O Portal o dia entrou em contato com a SEDUC, a secretaria informou que em breve divulgará uma nota com posicionamento sobre o caso. Mas que o espaço continua aberto para futuras manifestações do órgão.

Sandy Swamy