Professores aprovados em concurso organizam manifestação em Teresina

Um grupo de 55 professores de Teresina, aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semec) em 2019, está organizando uma manifestação em frente à prefeitura para pedir a convocação dos profissionais. O ato vai ocorrer às 8h da próxima terça-feira (20). Eles criticam que mesmo com profissionais aprovados em concurso, o prefeito Dr. Pessoa tem realizado processos seletivos simplificados para convocar profissionais substitutos.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

De acordo com o professor Airton Macêdo, um dos organizados do ato e membro da comissão de professores aprovados, há negligência da Prefeitura de Teresina por dar prioridade aos profissionais temporários ao invés de convocar os concursados.

“Um absurdo esse tratamento da administração do prefeito Dr. Pessoa à categoria de professores concursados. Tirando o concurso de 2019, o último foi no ano de 2009 – há doze anos. De lá para cá, a prefeitura vem preenchendo com processo seletivo e é algo que se torna permanente – uma coisa que deveria ser temporária. Até hoje estamos aguardando a convocação e é uma imoralidade dizer que não tem vagas em Teresina. Será que ninguém se aposentou? Pediu exoneração? Falecimento?”, questiona.

Além dos 340 substitutos homologados nessa semana, a prefeitura convocou outros 62 professores em maio deste ano. Os docentes vão contribuir nas áreas de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, artes, ensino religioso, inglês e educação física da rede municipal.

“Chega de reuniões frustradas com o diretor executivo da Semec. Então estamos organizando essa manifestação para próxima terça-feira, em frente à prefeitura, como forma de chamar a atenção da sociedade teresinense para como a prefeitura está tratando a categoria de professores que passaram no concurso público de 2019. Se nada for resolvido, faremos um acampamento e iremos até o fim. Essa é a forma que temos que como lutar”, completou o professor.

Procurada, a Secretaria de Educação informou que paneja realizar a convocação dos professores para o segundo semestre letivo deste ano.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!