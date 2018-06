Procon fiscaliza posto após cliente denunciar irregularidades

Após denúncia de consumidor, equipes do Procon –PI e do Instituto de Metrologia do Piauí - Imepi realizaram na manhã desta quinta-feira (14) uma fiscalização em um posto de combustível situado no bairro Cidade Nova, na zona sul de Teresina.



Segundo o chefe de fiscalização do Procon, Arimatéia Arêa Leão, a denúncia chegou através das redes sociais, em um vídeo onde o cliente comenta que está sendo lesado, pagando por uma quantidade de combustível superior à que efetivamente é colocada no tanque. "A gente recebeu esse vídeo e fomos fiscalizar o que estava ocorrendo. Constatamos que não há nenhuma irregularidade", conta.

De acordo com Arimatéia, o que pode ter ocorrido é uma infração do frentista e não do posto de combustível. "O posto tem um sistema em que, entre um cliente e outro, a bomba é zerada, esse sistema tem uma possibilidade de ser fraudado pelo frentista, mas isso não é culpa do posto", comenta o chefe de fiscalização.

O frentista envolvido no caso foi afastado de suas funções no estabelecimento, mas não foi demitido. Segundo o Procon, não será aberto nenhum processo contra o posto, já que irregularidades não foram constatadas.

Nayara FelizardoLucas Albano