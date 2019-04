Problemas poderiam ser amenizados com mais investimentos, avalia Jeová Alencar

O presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), vereador Jeová Alencar (PSDB) comentou os problemas causados pelas fortes chuvas que atingem a capital. Segundo ele, os impactos poderiam ser menores, caso os investimentos necessários fossem feitos.

“Teresina infelizmente é uma das capitais que tem pouco investimento em galerias e em saneamento básico. Isso faz com que a cidade realmente se torne uma lagoa, o que é difícil para a população, principalmente as ribeirinhas”, disparou o parlamentar.

Para ele, a função dos vereadores, entes políticos mais próximos das demandas das comunidades locais, vai além de legislar e fiscalizar, mas também levar ao conhecimento do poder público estes problemas.

"É claro que nesse momento difícil, sazonal e de muita chuva, em que a população precisa de apoio, a CMT se coloca à disposição da população e do próprio poder público municipal, no caso do prefeito, para que a gente possa estar colaborando com ideias, levando nossas demandas", conclui Alencar.





João MagalhãesBreno Cavalcante