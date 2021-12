Previsão do tempo: Feriado do Natal em Teresina pode ter pancadas de chuva

Quem está planejando celebrar o feriado de Natal com festa em casa deve ficar atento à previsão do tempo para este final de semana. Isso porque, de acordo com o climatologista Werton Costa, há probabilidade de pancadas de chuva com diferentes níveis de intensidade para a faixa Norte, que abrange o litoral do Piauí, e Centro-Norte, onde está localizada a Capital.

"O período natalino pode ser um período de ocorrência de algumas chuvas na faixa Norte e Centro-Norte, como resultaod da abertura do canal de umidade que transporta água do Oceano Atlântico para o interior do Nordeste. Devem ser chuvas com diferentes níveis de intensidade, por isso é importante acompanhar a previsão meteorológica diária e os avisos meteorológicos", explica o professor.

Foto: Juliana Resende/Divulgação/Equatorial



Além do natal, o climatologista destaca ainda que as condições atmosféricas estão extremamente favoráveis para a ocorrência de chuvas neste final de ano. A entrada de umidade do Oceano Atlântico Tropical está formando nuvens que podem gerar precipitações localizadas, em especial entre os dias 21 e 28 de dezembro.



Já para o mês de janeiro, a previsão é de tempo firme intercalado com chuvas nos primeiros dias do ano. "Seguindo a previsão meteorológica pode estabilizar a partir de 10 de janeiro, garantindo a confirmação da previsão climatológica que apontava para os meses de janeiro, fevereiro e março como chuvosos acima da média", finaliza Werton Costa.

Alerta de chuvas intensas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta semana que antecede o natal deve ser de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em Teresina, com temperaturas que podem variar entre 23º e 38º C. Já para esta segunda-feira, há um alerta de chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h), para a região Centro-Norte do estado. De acordo com o instituto, há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.