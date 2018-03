Previsão: Corredor Sudeste começa a operar em um mês

O corredor Sudeste do novo sistema de transporte público de Teresina, o Inthegra, deve começar a operar no mês de abril. Ele é composto pelo Terminal Itararé, que funcionará juntamente com o corredor Sul, e pelo Terminal Livramento, que funcionará assim que forem inalizadas as paradas do corredor da Avenida João XXIII, em aproximadamente 30 dias.

Ao todo, o novo sistema contará com 68 estações espalhadas por toda a cidade, que se integrarão através dos oito terminais posicionados nas quatro zonas da Capital. Para implantação do Inthegra, foram investidos cerca de R$ 370 milhões em obras de mobilidade urbana por toda a cidade.

Segundo o superintendente da Strans (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), Carlos Daniel Jú- nior, o corredor Sudeste, que passará pelas avenidas Miguel Rosa e Barão de Gurgueia, já está concluído, mas deve funcionar só daqui a um mês.



O Terminal Livramento já funciona parcialmente aos finais de semana. No próximo mês, deve operar todos os dias (Foto: Arquivo O Dia)



Já o corredor Sul é composto pelos terminais Bela Vista e Parque Piauí, e pelas avenidas Barão de Gurguéia, Henry Wall de Carvalho, Miguel Rosa e Prefeito Wall Ferraz. O corredor da Avenida Gil Martins, que também vai contemplar a zona Sudeste, deverá ficar pronto até o final deste ano.

O funcionamento do corredor Sudeste será igual ao do corredor Sul. Os usuários deverão pegar um ônibus do bairro até o terminal e, de lá, embarcar em outro coletivo até o Centro de Teresina, seguindo assim para o seu destino.

As estações estão sinalizadas com o itinerário das linhas que fazem integração para as quatro zonas. E o superintendente reforça que é importante que os passageiros fiquem atentos com relação ao tempo da viagem, para que não excedam o limite de duas horas.

Inthegra vai funcionar mesmo sem paradas da Avenida Frei Serafim

As obras das estações e terminais de integração nas quatro zonas de Teresina deverão ser concluídas até o inal deste ano, exceto o trecho correspondente à Avenida Frei Seraim, que sequer foi iniciado. De acordo com superintendente da Strans, Carlos Daniel, isso acontece porque está sendo feito um estudo estrutural e ambiental do local.

Ele explica que houve muita polêmica com relação à instalação das paradas de ônibus no canteiro central da Avenida, tanto por parte da população quanto de alguns órgãos. “Está demorando um pouco mais porque está sendo feito um estudo, devido algumas alegações de que os canteiros serão destruídos e as árvores arrancadas”, conta.



Estações de passageiros devem sair do lado direito da via para o canteiro central da avenida (Foto: Arquivo O Dia)



O estudo está sendo elaborado pela Prefeitura de Teresina e envolve a sociedade, Ministério Público, os conselhos de Arquitetura e Engenharia, Meio Ambiente, entre outros órgãos. As paradas devem sair do lado direito da pista e serão colocadas no canteiro central.

Contudo, Carlos Daniel pontua que, apesar do impasse, não haverá prejuízos para iniciar o sistema Inthegra. “Não acredito que isso seja resolvido até o inal deste ano, mas o sistema irá funcionar mesmo sem as paradas da Frei Seraim serem instaladas. Além disso, quando forem instaladas, elas darão mais conforto aos usuários, já que serão cobertas”, frisa.

Corredores Leste e Norte devem ficar prontos só no fim do ano

Por outro lado, o corredor Leste, que terá os Terminais Zoobotânico, localizado ao lado do parque, na Avenida Presidente Kennedy; e Santa Lia, que fica na Rua Ângelo Martins Pessoa, próximo à Avenida Zequinha, só deverá ser finalizado no fim de 2018.

“Deveremos liberar a zona Leste até o fim do ano, porque depende da conclusão dos terminais de integração do Zoobotânico e da Santa Lia”, disse Carlos Daniel Júnior, superintendente da Strans.



O Terminal Rui Barbosa ainda está em fase de construção na zona Norte da cidade (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O Terminal Santa Lia tem um total de 2.028 metros quadrados de área construí- da e soma investimentos de cerca de R$ 3 milhões. A entrada e saída para o Terminal será feita pela Avenida Ângelo Martins Pessoa.

Com relação ao andamento das obras dos terminais Norte, o superintendente Carlos Daniel explica que o corredor da Avenida Duque de Caxias, localizado no bairro Memorare, em frente ao balão da Coca-Cola, está em execução. Contudo, o corredor da Avenida Rui Barbosa ainda não foi iniciado. “O corredor da Rui Barbosa ainda vai começar, pois está sendo terminado o processo de licitação para fazer o contrato”, disse

Isabela Lopes - Jornal O Dia