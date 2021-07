PRETAFORMA: festival piauiense incentiva obras criadas por artistas negros; veja

Começou na manhã desta terça-feira (22), a primeira edição do festival PRETAFORMA, plataforma multicultural para artistas negros. A plataforma artística, que prevê o intercâmbio entre produções, conta com programação online e gratuita (veja no final da matéria). Nela, contém ainda obras com temas como ancestralidade, modernidade, corpos, comunicação e cultura do povo negro.



Idealizado pelo artista de dança contemporânea e do audiovisual Jacob Alves e pela artista da dança e fotógrafaDaline Ribeiro, o PRETAFORMA tem por objetivo dar fôlego à classe artística diante das dificuldades acentuadas para a produção de eventos culturais e promover a circulação de obras de dança, teatro, artes visuais, audiovisual música e ações formativas.

O festival é contemplado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e o Prêmio Maria da Inglaterra, com recursos viabilizados pela Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (SECULT-PI).





Veja programação completa:





22 de junho

10H __ OFICINA PRETO AMPARO - via zoom

20H __ LIVE DE ABERTURA / LANÇAMENTO DA AMOSTRA – PRETA INVADE - Youtube

23 de junho

10H __ OFICINA PRETO AMPARO - via zoom

16H __ RÁDIO PRETA

21H __ LIVE COM DJ - via instagram

24 de junho

10H __ OFICINA PRETO AMPARO - via zoom

20H __ LIVE MINI DOC DE ARTISTAS VISUAIS "QUILAMBE" - Youtube

25 de junho

20H __ PAPO COM BAILE AFROSAMURAI E CONVIDADOS (Rua, Baile e Pancadão) - Youtube

22H __ AFRO SAMURAI SET - via instagram

26 de junho

LIVE OBRA "VAPOR" DE ALEXANDRE BOMBER - Youtube

27 de junho

10H __ PUBLICAÇÃO DOCUMENTÁRIO "REDES DE AFETO"

29 de junho

14H __ OFICINA LUZIA - via zoom

20H __ “DIRETO TODA VIDA" MINI DOC SOBRE COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CUSTANEIRA-PI - Youtube

30 junho

14H __ OFICINA LUZIA AMÉLIA - via zoom

19H __ PRODUÇÃO CULTURAL PRETA – PELÉ-PI E VERUSYA CORREIA-BA - via instagram

01 julho

10H __ OFICINA LUZIA AMÉLIA - via zoom

20H __ PAPO COM NOVÍSSIMO EDGAR SOBRE A MOSTRA DE VIDEOARTE - via zoom

