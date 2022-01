Preso acusado de matar motorista de aplicativo na frente da namorada em Teresina

Um homem identificado como Danilo Fernandes Benvindo de Sousa, conhecido como Danilo CNX, foi preso nesta segunda-feira (24) pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), através da Delegacia de Desaparecidos após mandado de prisão. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de matar o motorista de aplicativo Pedro Victor Rodrigues Silva, na rua Alfredo Ferreira, bairro Ilhotas, no Centro Sul de Teresina, no dia 07 de agosto do ano passado.



Foto: Arquivo/DIA

De acordo com a polícia, Pedro Victor estava na companha da namorada quando foi assassinado. O rapaz, que era traficante, recebeu uma ligação solicitando entorpecentes em uma residência no bairro Ilhotas, em Teresina, e quando chegou lá foi surpreendido com diversos tiros de arma de fogo.

A polícia informou ainda que, com os trâmites da investigação, ficou comprovado que Danilo Sousa cometeu o crime contra a vítima, sem chances de defesa. As informações, segundo a Polícia Civil, constam nas provas técnicas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do DHPP