Presidente da Águas de Teresina visita Sistema O Dia para apresentar campanha

Em visita ao Jornal O Dia, Jacy Prado, presidente da Águas de Teresina, apresentou a Campanha de Negociação de Débitos, que tem por objetivo estimular a quitação de contas vencidas de clientes. A campanha conta com condições especiais para parcelamento das dívidas. Os débitos podem ser negociados pelos clientes a partir dos canais digitais ou nas lojas de atendimento presencial.



(Foto: Arquivo O Dia)

Jacy Prado destaca que o projeto segue até o dia 10 de dezembro e acontece em um período no qual os trabalhadores estão recebendo a primeira parcela do 13º salário. O desconto é definido conforme o valor e o tempo da dívida.



Para dispor de mais comodidade, os clientes podem priorizar os canais digitais, que estão disponíveis 24 horas, todos os dias, inclusive nos feriados. A empresa disponibiliza o 0800 223 2000 e o WhatsApp - 86 98124-3199. Podem ainda solicitar um agente da Águas de Teresina para atendimento em domicílio. Ou buscar umas das lojas físicas. Os pagamentos podem ser feitos mediante emissão de boleto bancário, débito automático ou cartão de débito e crédito.



(Foto: Reprodução)

A iniciativa também inclui os clientes oriundos do programa Tarifa Social, um instrumento que concede aos usuários desconto de 50% no valor mensal da fatura de água. As contas vencidas podem ser pagas via auxílio emergencial: basta ter acesso ao cartão de débito virtual, que é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Essa opção está acessível em todos os canais de pagamento adotados pela concessionária.

De acordo com Victor Romani, gerente Comercial da Águas de Teresina, as negociações serão personalizadas para atender de forma eficiente cada cliente. “Em meio à crise sanitária, entendemos que retomar essa campanha é fundamental para os consumidores colocarem suas contas em dia, garantindo a continuidade dos serviços de água e esgoto. Por isso, vamos priorizar o perfil de cada consumidor para atender a todos da melhor forma possível”, declara Victor.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!