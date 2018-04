Prefeitura vai decretar estado de calamidade por causa das chuvas em Teresina

A Prefeitura Municipal vai decretar situação de calamidade em Teresina devido às fortes chuvas que têm caído na Capital nas últimas semanas e que deixaram 250 famílias desabrigadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Firmino Filho durante visita às áreas alagadas da cidade. Na prática, o decreto permite a tomada de ações emergenciais e ajuda à população afetada de forma mais rápida.



De acordo com o levantamento atualizado da Secretaria Municipal de Defesa Civil, 59 pessoas em situação de risco já foram atendidas somente nos dez primeiros dias de abril pelos órgãos de assistência social e políticas integradas. Diante da preocupação que a situação inspira, prefeito Firmino Filho se reuniu com o secretário nacional de Defesa Civil, Newton Rambow, para tratar das ações a serem tomadas.

No encontro ficou acertado que o Ministério da Integração Nacional vai disponibilizar kits humanitários aos desabrigados. “Na oportunidade, nós mostramos todas as características de Teresina e as dificuldades que estamos tendo agora com as chuvas intensas e concentradas na cidade. A PMT vai encaminhar nos próximos dias ao Governo Federal o documento protocolando todas as necessidades de Teresina durante o período chuvoso.

Nível do Parnaíba preocupa

As chuvas que caem sobre a Capital, além de criar vários pontos de alagamento, trazem também outra preocupação: o aumento dos rios Poti e Parnaíba. De acordo com o boletim atualizado na manhã de hoje pelo Serviço Geológico Brasileiro, o Parnaíba encontra-se em nível de atenção, podendo atingir o nível de alerta nas próximas horas.

A situação inspira mais cuidado ainda porque o Rio Poti, um dos afluentes do Velho Monge, também está cheio. Em Luzilândia, a vazão da Usina de Boa Esperança foi aumentada para evitar que a barragem atinja 100% de sua capacidade, o que faz com que o nível de água do Parnaíba em Teresina aumente ainda mais.

Previsão é de temporal para a noite de hoje

Teresina deve terminar mais um dia com muita chuva. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), a Capital, bem como o Meio Norte do Piauí, encontra-se sob aviso de atenção, com chances de ocorrência de tempestade de raios, chuvas intensas e acumulado de chuva. O alerta pede ainda que as autoridade de Defesa Civil tracem planos de atuação para proteger a população de eventuais fenômenos adversos.

Maria Clara Estrêla