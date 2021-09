Prefeitura tira aguapés do Poty, mas não garante limpeza do rio em 2022

Quem passa pelas pontes de Teresina começa a se deparar com o tapete de aguapés se formando ao longo do rio Poty. As plantas aquáticas são decorrentes da sujeira que se acumula na superfície do rio e podem acabar matando-o por impedir a oxigenação dos seres vivos abaixo da linha d’água. Neste final de semana, a Prefeitura de Teresina, por meio da SEMDUH (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional), deu início à retirada dos aguapés do rio Poty. Esse processo de limpeza deve seguir até dezembro, quando as plantas começam a se dispersar.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

No entanto, a responsabilidade pela limpeza e preservação dos rios de Teresina tem sido alvo de imbróglio entre os órgãos públicos, inclusive com conflitos entre as esferas de poder municipal, estadual e a União. A Prefeitura de Teresina alega que não possui competência para cuidar da gestão do Poty e diz que a responsabilidade é do Estado e do Governo Federal, que possuem recursos para isso. A SEMDUH informou que a limpeza que é feita hoje se dá em caráter emergencial com recursos limitados e que não há recursos no orçamento para repetir o procedimento e livrar o rio Poty dos aguapés no ano que vem.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“No nosso entendimento, a obrigação é federal ou estadual. Nós não temos recursos no orçamento, não temos condição de licitar para atender à demanda no momento. O custo para fazer uma operação dessa é historicamente em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil e, no momento, a Prefeitura não tem condições de aportar recurso nenhum para isso. Hoje estamos fazendo em caráter emergencial, mas ano que vem não vamos essa condição, não temos como fazer este aporte anualmente. ”, afirmou o secretário da SEMDUH, Edmilson Ferreira.

Para fazer a retirada emergencial dos aguapés do rio Poty, a Prefeitura de Teresina está empregando equipes de limpeza das lagoas da cidade. Estão sendo utilizados barcos ara arrastar as ilhas de aguapés para as margens e, a partir delas, ser feita a retirada das folhas.

