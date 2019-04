Prefeitura remove famílias de 12 áreas atingidas pelas chuvas em Teresina

A Prefeitura de Teresina está fazendo, neste sábado (6), a retirada das famílias que moram em 12 áreas atingidas pelas chuvas na capital. Desses locais, o bairro Novo Milênio é considerado o de maior gravidade. Outros locais, como Vila Ferroviária, localizada na zona Sudeste, Vila Mandacaru, na zona Sul, e também na região do bairro Água Mineral, na Vila Verde e da Vila Beira Rio, que ficam na zona Norte da capital.

As equipes com caminhões já estão fazendo a remoção das pessoas que moram nesses locais. Ao todo, são mais de 180 servidores da Prefeitura de Teresina envolvidos nas remoções, da Semcaspi (Assistência Social e Defesa Civil de Teresina), Semduh e SDU’s. As famílias estão sendo encaminhadas para pontos de abrigamento das famílias, nas quatro zonas da capital.

Confira as 12 áreas monitoradas pela Prefeitura e os pontos de abrigamento das famílias:

- Zona Sudeste: Vila Verde, Nossa Senhora da Guia, Pantanal e Novo Milênio. Na região Sudeste. Nessa região, a base de abrigamento é a Paróquia São José, no bairro Novo Horizonte;

- Zona Sul: Vila Nova Parnaíba, Prainha, Areias e Parque Vitória. Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência Prof. Marlene, no bairro Monte Castelo;

- Zona Leste: Vila Mandacaru (está em monitoramento). Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência da Vila Bandeirantes;

- Zona Norte: Água Mineral, Risoleta Neves, Vila Ferroviária. Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência Wall Ferraz.

Prefeitura de Teresina