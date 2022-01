Prefeitura programa demolição de 12 casas em áreas de risco no Lagoas do Norte

A Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas da Região Norte (SAAD NORTE) e o Programa Lagoas do Norte estão programando, para a próxima semana, a demolição de 12 imóveis em areas de risco que pertenciam a beneficiários que já foram reassentados e agora estão morando em casas próprias construídas ou pagas pelo programa.

O Lagoas do Norte trabalha com obras de saneamento básico e drenagem, com objetivo de organizar e fortalecer o sistema de captação da água das chuvas da zona norte formado pelas lagoas.

Esses imóveis foram estudados pelo programa e as famílias que viviam neles passaram por um processo de atendimento social para reassentamento. Atualmente, elas estão vivendo em casas compradas pelo programa ou no residencial Parque Brasil, construído para recebê-las. Todas elas estão cientes do procedimento e assinaram um termo autorizando a demolição.

“O Lagoas do Norte só faz a demolição de imóveis cujas famílias já estão em local seguro, nas suas casas próprias. Nossa equipe social tem todo um procedimento para esse atendimento e faz o acompanhamento delas por até um ano depois da mudança para a casa nova para saber se estão vivendo de forma digna”, afirma Bruno Quaresma, diretor geral do Lagoas do Norte.

Bruno esclarece ainda que o Lagoas do Norte não tem envolvimento com outros tipos de ação de desapropriação e que possui um regulamento para todos os seus planos de reassentamento, seguindo as normas do Banco Mundial, garantindo mais direitos às famílias atendidas do que aqueles estabelecidos na legislação brasileira.

