Prefeitura implementa sistema de “Drive-Thru” em vacinação contra Gripe

Foi anunciado nesta segunda-feira (23) a instalação do serviço de “Drive-Thru” através da Prefeitura de Teresina. Funcionará com atendimento individual feito nos veículos da capital para vacinar um número maior de idosos contra gripe. A campanha de vacinação contra gripe teve inicio hoje, dia 23 de março, e se estende até o dia 15 de abril. A decisão é uma das formas de enfrentamento para proteger os idosos, camada mais vulnerável ao coronavírus. De início, serão apenas dois locais trabalhando com esse sistema; estacionamento da Ponte Estaiada e no estacionamento do Parque da Cidadania, proximidade da Avenida Miguel Rosa.

Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco



“Nós visitamos hoje pela manhã os dois pontos os carros entrarão pela Ponte Estaiada e serão dois carros, e eles terão acesso a um enfermeiro. Esse profissional vai lá, faz o registro que é apenas para idosos, confere idade e documentação e técnico de enfermagem faz aplicação da vacina e segue o carro. Isso dá mais agilidade”, detalhou Kledson Batista, chefe da atenção básica da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

De acordo com Kledson Batista, a previsão é de que os serviços comecem a partir de quarta-feira (25), no horário de 10h as 16h. O trânsito nos dois locais será organizado pela Strans. “Com isso, você teria uma facilidade no transporte do idoso e um isolamento porque ele não estará próximo das pessoas, pois estará no seu carro e isso dá uma segurança tanto para ele como para o vacinador”, acrescentou Batista.

A vacinação contra influenza A, gripe, começou nesta segunda-feira, 23, e logo de inicio registrou aglomerações de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nessa primeira fase de vacinação as prioridades serão os idosos e trabalhadores do setor da saúde. A campanha segue até o dia 15 de abril. Em Teresina, 91 Unidades Básicas de Saúde e no Centro Integrado Lineu Araújo, além de escolas que próximas as unidades estão sendo usados como postos de vacinação.

Novo Coronavírus

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus. No entanto, por conta da pandemia do COVID-19, ela pode auxiliar profissionais de saúde na exclusão do diagnostico para o coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

Segundo o Ministério da Saúde. Os casos mais graves de coronavirus têm sido registrado pelo mundo nas pessoas acima dos 60 anos, grupo que no Brasil corresponde a 20,8 milhões da população e exatamente por isso a primeira etapa da campanha contra a gripe contempla exatamente esse público.

Pâmela Maranhão