Espaços públicos de Teresina são sanitarizados por prevenção ao Covid-19

A Prefeitura de Teresina está realizando a sanitização de diversos espaços públicos da cidade. A intenção é conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) em ambientes com grande circulação de pessoas. A ação está sendo executada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Habitação (Semduh), em parceria Fundação Municipal de Saúde (FMS).



(Foto: Divulgação)

Segundo, Marco Antonio Ayres, titular da Semduh, a sanitização acontecerá de duas a três vezes por semana, com foco na higienização de paradas de ônibus, praças, parques, canteiros centrais de grandes avenidas e áreas públicas com grande fluxo de indivíduos.

"A limpeza é feita pela pulverização de uma solução de água com hipoclorito de sódio, por meio de bombas costais, caminhões pipas e carros fumaceiros. Ainda estamos definindo o turno e a rota desse processo, de uma maneira que cause o menor incômodo aos teresinenses. Essa semana, uma empresa local, que presta esse tipo serviço, realizou uma excelente demonstração na Av. Frei Serafim de como funciona esse processo para nos auxiliar a organizar a melhor estratégia no combate ao COVID-19. Agradecemos aos empresários e equipe que colaboraram para mostrar como o trabalho é realizado”, destacou o secretário.

Ascom