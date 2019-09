Prefeitura fará casas em terreno que causou tragédia no Parque Rodoviário

Kânia Britto em entrevista ao Em Dia News, da TV O Dia. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

No Parque Rodoviário, 12 famílias afetadas pela enxurrada que destruiu casas e vitimou duas pessoas no mês de abril deste ano tiveram suas casas reformadas e já entregues.

A informação é da Prefeitura de Teresina, por meio da Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas), que segundo a gerente de proteção básica Kânia Britto afirmou ainda que 20 famílias que moram ao longo do canal serão remanejadas para casas que serão construídas no terreno da empresa que abrangia a lagoa que rompeu e causou a tragédia.

por via judicial e deverá remanejar as famílias. A escolha do local também levou em conta o vínculo dos moradores com a região. A transferência das famílias ainda não tem data prevista.

Kânia acrescenta que os reparos de mais 18 residências serão realizados e entregues nos próximos meses e que mantém o auxílio às famílias por meio de benefícios para pagamento de aluguel de residência enquanto os reparos são feitos, e cesta básica mensal. O acompanhamento será feito até que todas as famílias estejam restabelecidas nas casas.

"Mensalmente o CRAS recebe acolhe e faz todo esse acompanhamento. Temos hoje 100 famílias em acompanhamento", destaca Kânia.

O Parque Rodoviário não foi o primeiro a sofrer com enxurrada. Bairros como Recanto das Palmeiras e São João também foram pegos de surpresa em abril de 2018 quando um trecho da BR-343 que acumulava bastante água rompeu.

Perguntada pela fiscalização para evitar novas tragédias, Kânia explica que os órgãos da prefeitura mantém o alerta para possíveis enxurradas causadas por águas pluviais acumulada e que por se tratar de espaço privado, no caso do Parque Rodoviário, a prefeitura não tinha conhecimento antes do rompimento.

"É lógico que uma tragédia dessas ela abre alertas, e com certeza os órgãos responsáveis eles buscarão alternativas mais abrangentes pra que a gente possa não vivenciar uma nova tragédia, isso é claro, a prefeitura com uma situação dessa fica mais atenta" afirma.



Famílias tentam salvar pertences após tragédia ocorrida em abril de 2019. (Foto: Arquivo O Dia)

A tragédia

No dia 05 de abril de 2019 uma lagoa localizada dentro de um clube particular se rompeu após vários dias de chuvas em Teresina. Com a enxurrada, várias família tiveram suas casas invadidas pelas águas durante a noite e duas pessoas morreram. Na época, uma corrente de solidariedade foi formada para receber doações e ajudar as vítimas. Mais detalhes de como foi o ocorrido nos links abaixo: