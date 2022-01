Prefeitura de Teresina divulga lista das ruas mais perigosas no período chuvoso, veja

A Prefeitura de Teresina divulgou uma lista com as vias que oferecem risco de alagamento no período chuvoso por toda a capital. De acordo com o comunicado, publicado nas redes sociais do órgão, a população deve se afastar das ruas em dias de chuva e evitar o deslocamento nas vias públicas ao perceber indícios de alagamentos.



Abaixo a lista com todas as vias para serem evitadas;

Centro

Av. Maranhão, entre a Praça da Cepisa e o Setut, no sentido sul/norte, no centro.



Zona Norte

Rua Amarante (Vila São Francisco);

Rua Santa Adélia (Vila São Francisco);

Rua Joana D’Arc (Vila São Francisco);

Rua Alto Longá (Vila São Francisco);

Rua Tocantins (Vila Mocambinho);

Rua 7 (Vila Mocambinho);

Rua Mário Augusto Freitas (Poti Velho);

Rua Desembargador Vaz da Costa (Poti Velho);

Rua Jean Lê Lones (Mafrense);

Avenida Domingos Jorge Velho (Poti Velho);

Rua 25 (Parque Brasil);

Avenida Boa Esperança (São Joaquim);

Rua Braz Honório (Vila Padre Humberto).



Zona Sul

Rua da Lama (Parque Sul);

Henry Wall de Carvalho (em frente a Ambev) ;

Rua Beneditinos (São Pedro);

José Miguel Haddad (Torquato Neto);

Rua Eurípedes de Aguiar com 07 de Setembro (Macaúba);

Rua Curimatá (Irmã Dulce);

Av. Manoel Ayres Neto (altura do depósito da liquigas / Parque Sul);

Estrada da Alegria ( atoleiro entre o Motel Kamasutra e a antiga Draga Alana).



Zona Leste

Rua Apollo XI com rua Eng Edgar Gaioso, bairro Satélite;

Rua Plutão com Rua Edgar Gaioso, bairro Satélite;

Rua Santa Quitéria com Rua Saturno, bairro Satélite;

Rua Bela com Rua Venus, bairro Satélite;

Rua Bela com Rua Lions Clube, bairro Satélite;

Rua Santa Teresinha com Rua Netuno e Rua Mercúrio, bairro Satélite;

Rua Urano com Rua Netuno e Rua Espacial, bairro Satélite;

Rua Apolo 11 com Rua Voyage, bairro Satélite;

Rua Sebastião Leal Prox. Rua Giovane Prado, bairro Porto do Centro;

Rua Basílio Soares Ribeiro Prox. Rua Cristino Castelo Branco, Porto do Centro;

Rua Marte Prox. Rua Prof. Dina Soares, Porto do Centro, bairro Morros;

Rua Dep. Francisca Trindade, Prox. da Rua Ind. Francisco da Cruz ;

Rua Pardal com Rua Veras de Holanda, Porto do Centro, bairro Morros;

Rua Dep. Francisca Trindade, Prox. da Rua Ind. Francisco da Cruz, bairro Samapi;

Rua Monsenhor Cícero Portela, bairro Piçarreira.





Zona Sudeste

Avenida Joaquim Nelson, na altura da Só Ferro (Livramento)

Avenida Joaquim Nelson, próximo a Avenida São Francisco (Redonda)

Avenida José Francisco de Almeida Neto, nas imediações do Banco do Brasil (Itararé)

Avenida São Francisco, perto da Águas de Teresina (Comprida)

Rua Carlotinha Brito (Renascença 3)

Rua 7 (Parque Progresso)

