Prefeitura denuncia golpe ao Ministério Público e alerta população

A Secretaria Municipal de Finanças apresentou notícia-crime ao Ministério Público e à Polícia Civil para que seja investigado um suposto golpe aplicado contra contribuintes do município. Os envolvidos estariam abordando pessoas que colocaram imóveis à venda e cobraram indevidamente o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A Prefeitura recebeu a denúncia de uma das vítimas e faz um alerta para que a população fique atenta e não efetue pagamentos de tributos a terceiros.

O assessor especial da Receita do Município, Alexandre Castelo Branco, explica como se dá o golpe. "Uma pessoa se apresenta como interessada na compra de um imóvel e oferece uma facilidade, que seria uma redução no valor do tributo a ser pago. Na negociação, essa pessoa pede um adiantamento no valor do tributo, convencendo a vítima que tem a colaboração de um servidor da secretaria de Finanças. Assim, recebe esse dinheiro em cédulas ou através de depósito em conta e depois desaparece", relata.

Diante do fato, a Prefeitura esclarece aos contribuintes que o pagamento dos tributos municipais não deve ser feito a qualquer pessoa. De acordo com Alexandre Castelo Branco, a Prefeitura tem um sistema modernizado, de forma que os tributos são pagos mediante emissão de boleto no nome do próprio contribuinte.

"O procedimento adotado pela Prefeitura para o pagamento dos tributos é diferente. Utilizamos o ITBI eletrônico, que emite o boleto para o pagamento no nome do contribuinte”. Os contribuintes devem ficar em alerta para a abordagem de pessoas oferecendo vantagens e facilidades. "O que nós aconselhamos é que não se faça depósito em conta de terceiros, entregue dinheiro para terceiros fazerem o pagamento do boleto. Peça a emissão do boleto e faça você mesmo o pagamento para evitar ser vítima de algum golpe", finaliza.

