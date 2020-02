Prefeitura de Teresina lança concurso público com salário de R$ 19 mil

O edital do concurso público para o preenchimento de 26 vagas na Prefeitura de Teresina foi publicado nesta segunda-feira (03) no Diário Oficial do Município. As oportunidades são para procurador do município (06) e fiscal de serviços públicos (20).

Para disputar o cargo de procurador do município será exigido bacharelado em Direito, e a remuneração pode chegar a R$ 19.540,79, sendo composta do vencimento básico mais gratificação de produtividade operacional. Já para o cargo de fiscal de serviços públicos será exigida formação de nível superior em qualquer área de conhecimento – licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, e a remuneração chega a R$ 4.011,00, sendo composta de vencimento básico mais gratificação de nível superior.

Os interessados em participar do certame podem se inscrever no período de 10 de fevereiro a 6 de março exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor da taxa de inscrição varia de R$ 85 para o cargo de fiscal de serviços públicos a R$ 140 para as vagas de procurador. Os candidatos poderão solicitar a isenção e/ou redução do pagamento do valor da inscrição conforme regras a serem publicadas no site da banca.

Conforme o edital, para o cargo de fiscal de serviços públicos, os candidatos terão que passar por prova objetiva e discursiva, ambas marcadas para acontecerem no dia 5 de abril. Já para o cargo de procurador haverá prova objetiva, discursiva e de títulos. A prova objetiva acontece dia 5 de abril, enquanto a convocação para as demais etapas deve ocorrer em 1º de junho.

A divulgação do resultado final do concurso para o cargo de fiscal de serviços públicos está previsto para o dia 4 de agosto, enquanto o resultado para procurador do município deve ser divulgado no dia 2 de outubro.

Da Redação