Prefeitura de Teresina lançará concurso para preenchimento de 26 vagas

Está prevista para esta segunda-feira (3) a publicação, no Diário Oficial do Município, do edital do novo concurso público da Prefeitura de Teresina. O certame irá oferecer 26 vagas, sendo seis para os cargos de procurador do município e 20 vagas para fiscal de serviços públicos. A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Segundo o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Nonato Moura, os futuros servidores irão contribuir para a excelência dos serviços prestados pela Prefeitura de Teresina. “As demandas da Administração Municipal estão crescendo e se tornando cada dia mais complexas, por isso, precisamos reforçar nossos quadros, com servidores que tenham exatamente as habilidades específicas para atender esses novos desafios”, pondera.

Para disputar o cargo de procurador do município será exigido que o candidato tenha bacharelado em Direito; já para o cargo de fiscal de serviços públicos será exigida formação de nível superior em qualquer área de conhecimento – licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. As inscrições para o certame iniciam ainda em fevereiro e as provas objetivas devem ocorrer no mês de abril.

Jorge Machado, do Jornal O Dia com informações da Prefeitura de Teresina