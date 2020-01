Prefeitura de Teresina instala primeira lombada ecológica

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fez nesta quinta-feira (23) a instalação da primeira lombada ecológica confeccionada com borracha reciclada de pneus. Ela está em funcionamento na Avenida Noé Mendes, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Renascença, zona sudeste.

O proprietário de uma lanchonete em frente a UPA, José Bonfim Pereira, aprovou a iniciativa. “Fico satisfeito porque nesse local já aconteceram muitos acidentes. Eu mesmo já havia solicitado, por meio do Colab, a instalação de uma lombada nessa área. Agora, saber que o material é de borracha reciclada é melhor. Esta é uma forma de aproveitar o tipo de produto para não poluir o meio ambiente”, comemora.

Foto: Divulgação / PMT

O diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, engenheiro Augusto Basílio, informa que o novo tipo de lombada traz diferenciais tanto na execução rápida como na preocupação sustentável com o meio ambiente.

“A Prefeitura de Teresina está inovando em soluções ao aceitar fazer testes com esse tipo de lombada ecológica. Ao usarmos pneus velhos contribuímos com o meio ambiente. E, claro, a lombada na Avenida Noé Mendes leva mais segurança no trânsito para os usuários da UPA e dos moradores daquela área, que é uma via importante na região Sudeste”, diz o diretor.

O tipo de lombada já é usado em algumas cidades e resiste bem às variações climáticas apresentando boa resistência, além de ser facilmente instalada com a liberação imediata da via.

Da Redação