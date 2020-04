Prefeitura de Teresina inicia 2ª etapa de vacinação; VEJA OS LOCAIS

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina inicia, a partir desta quarta-feira (22), a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra Gripe, que prossegue até o dia 8 de maio. Haverá 51 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para vacinar exclusivamente pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, além de atender idosos que não puderam se vacinar na primeira etapa da Campanha.

Fazem ainda parte do público-alvo da segunda etapa da Campanha: forças de segurança (Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Exército, segurança privada), motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada da liberdade. Para cada grupo destes, haverá uma estratégia específica de vacinação.

As pessoas com doenças crônicas deverão apresentar atestado médico (recente ou de 2019) ou receita que comprove a sua situação clínica. “Esse grupo abrange, por exemplo, os hipertensos graves, diabéticos graves, neurológicos crônicos, respiratórios crônicos, cardíacos crônicos, pacientes com imunossupressão, portador de trissomia, paciente com hepatite crônica, obesos e transplantados.”, afirma Karoline Alencar, gerente de informação em saúde.

Os profissionais das forças de segurança e os motoristas de transporte coletivo serão vacinados nas sedes das suas instituições, conforme cronograma de datas definido pelos seus superiores hierárquicos. “Então, solicitamos que eles não se dirijam às UBS, mas busquem informações com os seus superiores.”, explica a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba.

Já a vacinação dos caminhoneiros acontecerá, a partir de quarta-feira (22), das 10h às 16h, nos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizadas na saída de Altos e de Dermeval Lobal. “No decorrer da semana, outros pontos de vacinação poderão ser abertos para os caminhoneiros. Eles devem se dirigir a estes locais nos seus veículos”, ressalta Kledson Batista.

Lista das Unidades Básicas de Saúde que estão aplicando vacina contra gripe:

ZONA SUL

UBS DR. JOSÉ CÂNDIDO / CAROLINA SILVA (BAIRROS AREIAS)

UBS LEÔNIDAS ANTONIO DEOLINDO (SACI)

UBS FRANCISCO SOARES FILHO (SÃO PEDRO)

UBS DR JOSÉ WILSON BATISTA (VERMELHA)

UBS MARIA DE JESUS CARVALHO (PORTO ALEGRE)

UBS DRA. VIRGINIA CASTELO BRANCO (STA. CLARA)

UBS ANTONIO PESSOA DOS SANTOS (VAMOS VER O SOL)

UBS DR. DURVALINO COUTO (BELA VISTA)

UBS SÃO CAMILO (LOURIVAL PARENTE)

UBS N. SENHORA DA PAZ (VILA DA PAZ)

UBS SÉRGIO LUIZ CHANTAL NUNES (TRÊS ANDARES)

UBS CRISTO REI

UBS VILA CONFIANÇA

UBS BRUNO RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA (ESPLANADA)

UBS DR. AUGUSTO DE CASTRO (KM 07)

UBS PARQUE PIONEIRO I (SANTO ANTONIO)

UBS DR JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS (BETINHO)

UBS DR. FRANCÍLIO RIBEIRO DE ALMEIDA (ANGELIM)

UBS TERESINA SUL

UBS DR. LEONIDAS MELO (CERÂMICA CIL)





ZONA NORTE

UBS CECY FORTES (POR ENQUANTO)

UBS DR. MANOEL AYRES NETO (PARQUE WALL FERRAZ)

UBS DR. MARIANO MENDES (MONTE ALEGRE)

UBS JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO (CIDADE VERDE)

UBS DR. EVALDO CARVALHO (N. BRASÍLIA)

UBS DEPUTADA FRANCISCA TRINDADE (ÁGUA MINERAL)

UBS MEMORARE

UBS BUENOS AIRES

UBS ADELINO MATOS (VILA SÃO FRANCISCO)

UBS DRA. MARIA TERESA DE MELO COSTA (MAFRENSE)

UBS DR. MARCOS GUEDES (NOVA TERESINA)

UBS JACINTA ANDRADE I

UBS DR. FERNANDO GOMES CORREIRA LIMA (JACINTA ANDRADE II)

UBS Dr. ANTONIO NORONHA/PARQUE BRASIL





ZONA LESTE

UBS VILA BANDEIRANTE

UBS DRA. ONESIMA NASCIMENTO (SANTA BARBARA)

UBS DR. FRANCISCO JOSÉ DA COSTA SOUSA (ININGA)

UBS PIÇARREIRA

UBS U.B.S. DR. FELIX FRANCISCO PEREIRA BATISTA (P. UNIVERSITÁRIO)

UBS DR HENRIQUE MELO CASTELO BRANCO (VALE DO GAVIAO)

UBS ANITA FERRAZ

UBS VILA DO AVIÃO

UBS MAMA MIA (SOCOPO





ZONA SUDESTE

UBS REDONDA

UBS N. SENHORA DA GUIA (BEIRA RIO)

UBS PE. MÁRIO ROCHE (P. ESPERANÇA)

UBS ALTO DA RESSURREIÇÃO

UBS DR. REGINALDO M. CASTRO (RENASCENÇA)

UBS RAIMUNDA SOARES OLIVEIRA (FIRMINO FILHO)

UBS DEUS QUER

UBS DR. GIL MARTINS (USINA SANTANA)

