Prefeitura de Teresina entrega kits de alimentos aos alunos da rede municipal

As aulas nas escolas públicas de Teresina estão suspensas até o dia 30 de abril por conta da pandemia do coronavírus. Sem os alunos em sala de aula, a Prefeitura de Teresina decidiu distribuir as famílias das crianças cestas de alimentos e mais de 90 mil famílias devem ser beneficiadas.

Prefeitura fará entrega de kits de alimentos nas escolas (FOTO: Prefeitura de Teresina)

A ação de distribuição de Kits de Alimentos está sendo ampliada para todas as famílias com alunos matriculados em escolas da prefeitura de Teresina. Inicialmente, apenas as famílias cadastradas no programa bolsa família teriam acesso ao benefício, mas a Prefeitura decidiu ampliar. Desse modo, a partir da próxima terça-feira, 7, serão entregues mais de 40 mil kits de alimentos, agora, para famílias de alunos matriculados em escolas da Rede municipal de ensino que não possuem o benefício do programa Bolsa Família.

“Esperamos que tudo ocorra em paz e neste momento estamos todos em defesa da vida”, afirmou o secretário Kléber Montezuma.

Para evitar aglomerações, a distribuição seguirá a mesma lógica de organização já praticada. A escola entrará em contato com a mãe do aluno para agendar data e local da entrega do Kit de Alimentos. Quem for receber cesta básica precisa comparecer à escola com um documento de identificação com foto.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia