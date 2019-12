Prefeitura de Teresina decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31

O Prefeito de Teresina, Firmino Filho, decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro, datas alusivas às festividades de Natal e Ano Novo. O decreto de nº 19.302, de 12 de dezembro de 2019, é valido para todos servidores da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Considera-se no decreto que muitos servidores se deslocam para outros municípios e até outros estados para comemorarem com seus familiares, além de ser um momento no qual as famílias se reúnem em confraternização para renovarem os votos de paz, amor e esperança.

O decreto garante ressalvas aos serviços essenciais e de interesse da população prestados pelo município, que deverão ser realizados normalmente, como funcionamento de hospitais e demais estabelecimentos de saúde o que prestam serviços 24 horas por dia, e serviços prestados pelos Agentes de Trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (STRANS).

Ponto facultativo é devido o grande número de servidores municipais que viajam par ao interior do estado (Foto: Arquivo)

Da Redação