Prefeitura de Teresina convoca 44 professores aprovados em concurso de 2019

A Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SEMA), está convocando 44 professores efetivos/aprovados, que irão contribuir nas unidades de ensino da Rede Municipal, classificados em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através do edital 007/2019. As nomeações ocorreram através das portarias 1.434/2021 e 1.435/2021, publicadas no DOM n° 3.115, de 27/09/2021. Tendo sido publicada a convocação no DOM 3.116, de 28/09/2021.



Do quantitativo convocado, 24 professores ministrarão aulas de Língua Portuguesa, 07 ministrarão aulas de Ciências e 13 ministrarão aulas de Geografia, sendo que todos atuarão em turmas do Segundo Ciclo (6º ao 9º do Ensino Fundamental).

Com a lista já divulgada no Diário Oficial do Município, os convocados têm 30 dias, a contar da publicação da nomeação, para enviar a documentação necessária à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema), no e-mail [email protected]

É necessário que o convocado apresente toda documentação. Veja aqui os documentos a serem apresentados.

